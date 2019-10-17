الأمم المتحدة ترحب بجهود خفض التصعيد في شمال سوريا

رحبت الأمم المتحدة بجهود خفض التصعيد في شمال سوريا وحماية المدنيين، حسبما ذكر موقع "العربية" في نبأ عاجل، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وأكدت الأمم المتحدة، أنه لا يزال هناك طريق طويل للتوصل لحل حقيقي للأزمة في سوريا.