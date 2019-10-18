"الاتصالات" عن بيانات المواطنين: مؤمَّنة بالكامل وسريتها مسؤوليتنا

قال وزير الاتصالات، إن البيانات الحكومية وبيانات المواطنين مؤمَّنة بشكل كامل ولا يمكن اختراقها بأي حال من الأحوال، مؤكدا أن حماية سريتها وحساسيتها وكذلك خصوصيتها لدى المواطن لا نقاش فيها.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج "مساء dmc" الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان على شاشة "dmc"، أن الاتجاه للتحول الرقمي سيزيد من فرص العمل للشباب وليس العكس كما يتوقع البعض، ولكنها ستطور الفرص وستتوفر فرص عمل جديدة وستغير المهارات وستزيدها ولا بد من تلقي الشباب لتعليم وتدريب مختلف لمواكبة الوظائف الجديدة.

وتابع أن هناك اتفاقا مع القوات المسلحة لتدريب المجندين من خريجي الكليات الهندسية لتأهيلهم للعمل في آخر فترة من تجنيدهم وتدريبهم للالتحاق بالعمل فور انتهائهم من أداء خدمتهم العسكرية، حيث بدأت الشركات تلتقي بهم بعد تمام تدريبهم، مشيرا إلى أن هناك تدريبا احترافيا لعدد من الخريجين كل عام لتدريبهم على تخصصات معينة.