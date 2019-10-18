"لمسة وفاء".. جمعية مجاهدي سيناء تكرم المحافظين الحاليين والسابقين

عرض برنامج "صوت الناس" والمذاع على فضائية "المحور" تقريرا له حول تكريم "جمعية مجاهدي سيناء" لمحافظى شمال وجنوب سيناء الحاليين والسابقين.

وقال الشيخ عبدالله جهامة، رئيس جمعية مجاهدي سيناء، في التقرير، إن التكريم يأتى كلمسة وفاء للمحافظين الجدد والسابقين عما أعطوه لسيناء بعد عودتها إلى مصر: "أعطوها عطاء سخيا".

وأضاف "جهامة" أن سيناء وبعد عودتها إلى الأحضان المصرية لم تكن إلا كجزء على الخريطة المصرية؛ وبدأت تتدرج من محافظ لآخر حتى باتت محافظة بها الجامعات والكثير من الأعمال الخاصة بالنبية التحتية وتوفير الأمن هناك.

فيما قال اللواء أركان حرب عبدالفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء السابق، إن ما قامت به الجمعية هي لمسة وفاء لما قاموا به من أجل سيناء الحبيبة: "لمسة وفاء وذكرى جميلة ومفاجأة بالنسبة لي وسعيد لما شوفت الناس كلها وقعدت معاهم".

بينما قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن هناك تلاحما قويا وكبيرا بين أهالي جنوب سيناء والهيئات التنفيذية من المحافظين من شمال أو جنوب سيناء.