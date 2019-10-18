أخبار ما تفوتكش: بيان الأهلي عن القمة.. وتركيا تعلق العدوان على سوريا

تستعرض "الوطن"، في السطور التالية، أبرز الأحداث المنشورة عبر موقعها الإلكتروني، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ24 ساعة الماضية.

المتهم بقتل وتقطيع جثة دجال الصعيد: عاشر أمي المريضة تحت تأثير السحر

اقتادت أجهزة الأمن بالوادي الجديد، صباح أمس، شابا ووالده إلى المحكمة وتم عرضهما على نيابة الخارجة، لنظر قرار تجديد حبسهما على خلفية اتهامهما بقتل "دجال الصعيد"، بعد أن عاشر زوجة الأخير تحت تأثير السحر والدجال.

"شل": مستحقاتنا لدى مصر "صفر".. ونستعد للتنقيب في البحر الأحمر

قال جيرالد شوتمان، نائب الرئيس التنفيذى للشركات المشتركة فى «شل» العالمية، إن شركته ليس لها مستحقات متأخرة لدى الحكومة المصرية، وإنها تتطلع لبدء العمليات فى مناطق امتيازات فازت بها فى الآونة الأخيرة بالبلاد خلال النصف الثانى من 2020.

توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. الفرصة مهيأة لسقوط أمطار الجمعة

تستعرض "الوطن" توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة، على أن يكون طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.

تركيا تعلن تعليق العدوان على سوريا

أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، تعليق العدوان العسكري على سوريا.

"الأسمرات" كلف الدولة 10 مليارات جنيه.. ويضم حاليا أكثر من 70 ألف مواطن

يمتد مشروع «الأسمرات» بمراحله الثلاث فى منطقة المقطم، ويشتمل على وحدات سكنية متميزة وبرجولات ومساحات خضراء وجامع ومكتبة وملاعب، حى ضخم تم تصميمه بعناية، خصيصاً لأهالينا الذين عانوا طويلاً فى الحياة فى مناطق عشوائية، تم تصنيف تلك المناطق من قِبَل صندوق تطوير العشوائيات، بأنها شديدة الخطورة، وبالتالى لا يمكن هدم الوحدات بها وإعادة بنائها، ولكن الحل الوحيد هو نقل الأهالى إلى منطقة جديدة آمنة.

ريهام سعيد تعلن إصابة نجلها بفيروس خطير

ناشدت الإعلامية المعتزلة ريهام سعيد، جمهورها، بالدعاء لطفلها بالشفاء العاجل، وذلك بعدما تعرض لوعكة صحية، دخل على إثرها أحد المستشفيات.

يبحث عن عرض خارجي.. صالح جمعة: "اللعب للزمالك مستحيل"

رفض صالح جمعة، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، فكرة الانتقال لنادى الزمالك، حيث تلقى اللاعب مفاوضات من بعض مسئولى القلعة البيضاء، إلا أنه رفض واعتبر ذلك من المستحيلات، على حد وصفه، وأنه يركز تلك الفترة مع النادى الأهلى من أجل العودة من جديد إلى تشكيل الفريق الأحمر.

خاص.. فايلر يرد على مسئولي الأهلي بشأن مفاوضات منتخب سويسرا: مجرد كلام

كلف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، بالاستفسار من السويسري رينيه فايلر، حول أنباء مفاوضاته لتدريب منتخب سويسرا والرحيل عن القلعة الحمراء في الوقت الراهن.

عاجل.. الأهلي يُخطر الجبلاية رسميًا بعدم خوضه أي مباريات بالدوري قبل مواجهة الزمالك

أرسل النادي الأهلي خطابًا رسميًا لاتحاد الكرة مساء اليوم الخميس، لإخطاره بقرار مجلس إدارة النادي، برئاسة محمود الخطيب، بعدم خوض أي مباريات في بطولة الدوري، قبل إقامة لقاء الزمالك ببطولة الدوري، والذي تم تأجيله بقرار من اتحاد الكرة لدواع أمنية.