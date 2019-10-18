حصلت "الوطن" على جدول أعمال أعضاء مجلس النواب الليبي الذين وصلوا إلى القاهرة، مساء أمس، لبحث الأوضاع في ليبيا، تحت رعاية اللجنة المصرية المكلفة بالأزمة الليبية.

واجتمع الوفد، الذي يضم نحو 90 نائبا، مع المركز المصري للفكر والدراسات الساعة 2 ظهرا، حيث سيعقب الاجتماع تناول الغداء من الساعة 3 عصرا حتى الرابعة.

ومن الساعة الرابعة إلى الساعة الخامسة والنصف، سيجرى عقد جلسات تشاورية لأعضاء البرلمان.

أما غدا فتبدأ أولى الاجتماعات من الساعة 9:30 صباحا، حتى 11:30 صباحا في مجلس النواب المصري.

ومن الساعة 12:30 ظهرا حتى الساعة 2:30 ظهرا يعقد أعضاء النواب الليبي، اجتماعا مع اللجنة المصرية المكلفة بالأزمة الليبية، تعقبها جلسة غداء من الساعة 3 إلى الساعة 4.

ويعقد أعضاء النواب الليبي، جلسة ختامية من الساعة 4:30 وحتى الساعة 8 مساء.