قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي تنشر بلاده قوات خاصة في سوريا في إطار التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي بقيادة الولايات المتحدة، اليوم، إنه علم بالانسحاب الأمريكي من موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وأضاف ماكرون للصحفيين في قمة الاتحاد الأوروبي المنعقدة في بروكسل: "مثل الجميع علمت في تغريدة أن الولايات المتحدة قررت سحب قواتها"، متابعا: "اعتقدت أننا في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وأن الولايات المتحدة وتركيا في حلف شمال الأطلسي".

ولم يحدد ماكرون التغريدة التي كان يشير إليها، لكن في 7 أكتوبر الجاري أثار الرئيس الأمريكي دهشة قادة العالم بالإعلان فجأة أنه "حان الوقت لخروجنا من تلك الحروب السخيفة التي لا تنتهي، وإعادة جنودنا إلى الوطن".

ومذاك، انسحبت القوات الأمريكية من الحدود الشمالية لسوريا وشنت القوات التركية عدوانا على المقاتلين الأكراد المتحالفين مع القوات الأمريكية والفرنسية، فيما ندد حلفاء واشنطن الأوربيون بالعدوان التركي.

وقال ماكرون إنه سيلتقي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الأسابيع المقبلة، مضيفا أنه سيغتنم انعقاد قمة لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، في العاصمة البريطانية "لندن" في ديسمبر المقبل لمواجهة الرئيس التركي بخصوص العدوان ضد القوات الكردية.