دخل الجيش السوري، اليوم، قرى جديدة في الريف الغربي لتل تمر غرب محافظة الحسكة من بينها قريتي "السلماس وأم الخير".

وذكرت وكالة "سانا"، أن الجيش السوري دخل لأول مره قرى جديدة في الريف الغربي، مشيرة إلى وقوع اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين قوات الاحتلال التركي وقوات سوريا الديمقراطية المعروفة اختصارا باسم "قسد" في قرى "أم عشبة وتل عطاش" بريف رأس العين.

ولفتت الوكالة السورية الرسمية، إلى أن قوات الاحتلال التركي نصبت حواجز في قرية "كاجو" بريف رأس العين وحصنّتها بالآليات الهندسية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الاوسط".

وبعد ساعات على إعلان واشنطن اتفاقاً لوقف إطلاق النار، بين الجيش التركي والأكردا في شمال شرقي سوريا، شنّ الطيران التركي غارة جوية أسفرت عن مقتل مدنيين في مناطق سيطرة الأكراد في شمال شرقي سوريا مع استمرار الاشتباكات المتقطعة في مدينة حدودي.

وبموجب اتفاق انتزعه نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس في أنقرة، وافقت تركيا أمس الخميس على تعليق عدوانها في شمال شرق سوريا مشترطة انسحاب وحدات حماية الشعب الكردية من المنطقة الحدودية خلال خمسة أيام، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الفرنسية "فرانس برس".

وتشن تركيا عدوانا عسكريا، بدأ الأربعاء قبل الماضي، على الشمال السوري؛ ما أسفر عن حملة إدانات دولية واسعة للعدوان التركي، وتهديدات أمريكية بضرب الاقتصاد التركي.

فيما حذرت عدة دول من أن العدوان على شمال شرق سوريا قد يحيي خطر تنظيم "داعش" الإرهابي في المنطقة، كما أعلنت دول أوربية تعليق صادرات السلاح إلى تركيا على خلفية هذا العدوان.