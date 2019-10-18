قال مصدر أمني، إن الفيديو الذي نشر حول واقعة تعذيب شاب قرية تلبانة بالمنصورة مصور قبل واقعة وفاته بأسبوعين.

وأضاف المصدر، أن الشاب لم يتوف بسبب ما تعرض له في الفيديو من تعذيب، حيث أن التعدي عليه كان قبل وفاته بأسبوعين.

وأوضح المصدر، أن الشاب بعد واقعة التعذيب في الفيديو، عاد إلى منزل السيدة التي يعمل لديها هو وشقيقه، وظل يعمل لديها حتى وفاته، مؤكدا أن الوفاة وفقا لتقرير الطب الشرعي كانت نتيجة تعاطيه كمية كبيرة من مخدر الاستروكس، والتي أدت إلى إصابته بسكته دماغية، وأن الشاب بناء على تقرير الطب الشرعي لم يرصد ثمة إصابات حديثة، كما لم يثبت تعرضه للتعذيب.

وتلقى مركز شرطة المنصورة في الدقهلية من إحدى المستشفيات بوفاة أحد المواطنين، عامل، 20 عاما، مقيم في قرية تلبانة دائرة المركز، وبسؤال والده اتهم إحدى السيدات ربة منزل، 50 عاما، بالتسبب في وفاة نجله، حيث كان يعمل ويُقيم طرفها.

وفي وقت لاحق توجه بعض أهلية وجيران المتوفى إلى منزل ربة المنزل المتهمة وأشعلوا النيران به، وانتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى مكان الحادث، وتمكن من ضبط السيدة المتهمة في الواقعة والمتسببين في الحريق، والسيطرة على النيران وإخمادها، وتبين حدوث تلفيات ببعض نوافذ أثاث المنزل.