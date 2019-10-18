تحدث الفنان رشوان توفيق، عن ذكرياته بشأن هزيمة 1967، خلال حواره مع الإعلامي أحمد مجدي، مقدم برنامج "فنجان قهوة"، عبر شاشة "صدى البلد"، قائلًا إنه أُصيب بصدمة كبيرة.

وأضاف: "صليت كثيرًا ودعيت الله أن ينصرنا على الأعداء، ثم رأيت الرئيس الراحل جمال عبدالناصر في رؤية أسفل طائرة وهو يشير بعلامة النصر، ثم سمع اسم الضابط وحيد رمضان في الرؤية، وسأل عن تفسيرها لكن أحدًا لم يجبه".

ولفت إلى أنه ذهب إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج، حيث دعا الله كثيرا أن ينصر الله مصر على دولة الاحتلال: "حرب أكتوبر أعادت لمصر كرامتها، والرئيس السادات من أعظم الأشخاص، حيث رآه في منامه، وقد وضع يده على كتفه وقد كان مرتديًا زيًا عسكريًا، ما جعله يصرخ بعبارة لا إله إلا الله ثم رد عليه السادات بنفس العبارة وانتهى الحلم".

وأشار إلى أنه تحدث إلى السيدة جيهان السادات زوجة الرئيس الراحل، بشأن الرؤية، بعدما حصل على رقم منزلها من الإعلامي عمرو الليثي.