حل الفنان القدير رشوان توفيق، ضيفًا على الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء dmc"، عبر شاشة "dmc"، في أول ظهور له عقب وفاة زوجته.

وأعرب "رشوان"، عن سعادته بالتضامن الكبير الذي لقيه، من الوسط الفني وأوساط مواقع التواصل الاجتماعي بعد وفاة زوجته، قائلًا: "فضل من الرحمن، أنا إنسان عادي، كنت مرتبط بيها ارتباط روحي ونفسي".

وأوضح الفنان القدير، أنه تزوج الراحلة في عام 1957 بعدما رآها لأول مرة قبلها بعام واحد فقط: "عاشت معايا مشواري الطويل على الحلوة والمرة، وشالت ولادي، هي اللي بتجيب كل حاجة، ماكنتش أعرف أي شيء".

وتابع: "مريت بأزمات في حياتي الفنية، عمر ما حد من أهلها عرف عني حاجة، كنت بمر بأزمات مادية، أكون نايم بالليل وأبصلها وهي نايمة وأسألها هي ازاي مستحملة".

وعن لقائه الأول بزوجته الراحلة: "كنت بمثل في جامعة القاهرة، وأول مرة شفتها هناك، ماكانتش عاوزة تيجي مع اخواتها، ولما مرة كانت معدية، المرحوم أبويا، سألني عليها، وقلتله دي مين، قالي دي أحلى اخواتهم".