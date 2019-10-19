لجان برلمانية في دول عدة تندد بـ"العدوان التركي" شمال شرق سوريا

ندد رؤساء لجان الشؤون الخارجية في برلمانات عدة بينها الجمعية الوطنية الفرنسية ومجلس النواب الأمريكي، أمس الجمعة "بأشدّ العبارات" بما اعتبروه "عدواناً عسكرياً" تركياً في شمال شرق سوريا، وكتب الموقعون في إعلان مشترك "نحن رؤساء لجان الشؤون الخارجية في برلمانات ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والمملكة المتحدة والبرلمان الأوروبي، ندين بشكل مشترك وبأشدّ العبارات الهجوم العسكري التركي على شمال شرق سوريا".

واعتبر هؤلاء "أن هذا التدخّل هو عدوان عسكري وانتهاك للقانون الدولي. الهجوم التركي هو مصدر معاناة للسكان المحليين المُرغمين على الفرار وزيادة حالة عدم الاستقرار في سوريا والمنطقة المجاورة"، وتابع البرلمانيون "نعتبر أن التخلي عن أكراد سوريا خطأً. لقد ساهمت قوات سوريا الديموقراطية، شريكتنا في التحالف الدولي، بشكل كبير وبنجاح في الحرب التي لم تنتهِ بعد، ضد داعش في سوريا وتعرّضت جراء ذلك لخسائر كبيرة".

وأعرب رؤساء اللجان، عن أسفهم "العميق لقرار رئيس الولايات المتحدة (دونالد ترامب) سحب القوات الأمريكية من شمال شرق سوريا" موجّهين دعوة إلى "الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء لتحمّل مسؤوليتها والمشاركة في حلّ النزاع"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".

من جانبها، أعلنت الأمم المتحدة، أمس الجمعة، أن نزوح مدنيين من بعض المناطق السورية الحدودية مع تركيا مستمر، رغم موافقة أنقرة على تعليق عدوانها هناك، وقال المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة ينس لايركي في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية، "على الرغم من إعلان وقف إطلاق النار، كانت المعلومات لا تزال ترد صباح اليوم عن عمليات قصف واشتباكات متفرقة في منطقة رأس العين، مع ورود تقارير تؤكد هدوء الوضع في أماكن أخرى".

من جانبه، قال المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، أندريه ماهيسيتش، إن مئات الأشخاص لا يزالون يصلون، لليوم الخامس على التوالي، إلى العراق من شمال شرق سوريا، مشيرا إلى أن نحو 730 نازحا عبروا الحدود السورية العراقية ليلة الجمعة، إضافة إلى 1.6 ألف نازح سوري وصلوا إلى العراق خلال الأيام الأربعة السابقة.

وناشدت المفوضية مجددا جميع أطراف النزاع ضمان أمن المدنيين والبنية التحتية المدنية، إضافة إلى طلب عدم عرقلة وصول فرق إنسانية إلى النازحين القادمين.

وأسفرت المحادثات الأمريكية التركية عن توصل الطرفين، أمس الأول الخميس، إلى اتفاق بشأن تعليق عملية "نبع السلام" التي شنها الجيش التركي، في 9 أكتوبر، شرقي نهر الفرات شمال سوريا، من أجل طرد المقاتلين الأكراد من هناك، وذلك في إطار سعي تركيا إلى إقامة "منطقة آمنة" على حدودها الجنوبية.