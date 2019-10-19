قال يوسف الديب، وكيل مديرية التربية والتعليم، اليوم، إن الدراسة منتظمة صباح اليوم السبت، بالمدارس التي تعمل بنظام الفترتين، مشيدا بأولياء الأمور الذين حرصوا على حضور أبنائهم للمدارس بكثافة.

وأكد "الديب"، أن المعلمين ملتزمين بتدريس المقررات الدراسية وفق الخطة الزمنية الواردة من الوزارة للمناهج الدراسية المقررة للعام الدراسي 2019 - 2020، مشيرًا إلى أن المديرية مستمرة في تنظيم قوافل المتابعة التي أطلقها تعليم الإسكندرية لمتابعة سير العملية التعليمية فنيا وإداريا.

وأوضح، أن القوافل تضم عددا كبيرا من إدارة المتابعة، وتقويم الأداء وتنسيق المتابعة والموجهين والمراحل التعليمية (رياض أطفال، ابتدائي، إعدادي، ثانوي، رسمي لغات، تعليم فني).