ينظر قاضي المعارضات بمحكمة مركز المنصورة الجزئية اليوم، أمر تجديد حبس المتهمة "أمينة. م. ح"، وشهرتها "فادية العرجة"، 52 عاما، ربة منزل، بقرية "تلبانة" مركز المنصورة، وذلك بعد اتهامها بقتل وتعذيب المتوفي أحمد المتولي رمضان، 19 عاما، عامل.

كما تنظر المحكمة أمر حبس 21 شخصا على خلفية أعمال الشغب التي جرت في القرية عقب نشر مقطع فيديو لتعذيب للمجني عليه على مواقع التواصل الاجتماعي، وحرق بعض الأهالي لمنزل المتهمة وتصدي بعضهم لقوات الإطفاء، ومنعهم من مباشرة عملهم في إخماد النيران المشتعلة بالمنزل.

وكان اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا بتجمهر الأهالي أمام منزل "فادية" بقرية "تلبانة" بمركز المنصورة، وذلك بعد اتهامها بقتل المتوفي "أحمد المتولي رمضان، واقتحام الأهالي المنزل المكون من 3 طوابق على شقتين وحرق جميع محتوياته.

وعلى الفور انتقلت قيادات المديرية، والدفع بـ5 تشكيلات من قوات الأمن ومكافحة الشغب لتفريق المتجمهرين، وإلقاء القبض على 32 فردا من الأهالي بتهمة أعمال البلطجة والتعدي على قوات الأمن بالحجارة وإشعال النار في المنزل.

وتمكن الرائد أحمد توفيق، رئيس مركز المنصورة، ومعاونيه النقيب محمد زين، والنقيب خالد عبدالسلام، من إلقاء القبض على صاحبة المنزل، إضافة إلى إلقاء القبض على شقيق المتوفي محمد المتولي رمضان، 22 عاما، عامل، بعد ظهوره بالفيديو، وهو يضرب شقيقه المتوفي بعد تقييده بالجنازير، وإلقاء القبض على 32 فردا من الأهالي.

وأكدت تحريات المباحث أن المتوفى وشقيقة "محمد" كانا يعملان عند السيدة "فادية العرجة" في أعمال المنزل، وأن السيدة اتهمت المتوفي بسرقة خاتم ذهب فقيدت المجني عليه بالجنازير وتعدت عليه بالضرب المبرح باستخدام عصا غليظة، وأن المتوفى دخل للمستشفى الصدر بالمنصورة، وتوفى مساء الثلاثاء نتيجة توقف عضلة القلب لتعاطيه المواد المخدرة.

وحال معرفة الأهالي بخبر الوفاة وتداول الفيديو بالاعتداء على المتوفي، تجمهروا وحرقوا المنزل وتعامل قوات الأمن بإطلاق الغاز لتفريق المتجمهرين للسيطرة على الموقف، وأصيب معاون مباحث المركز النقيب محمد زين بكدمات في القدم اليمنى نتيجة قذف الحجارة من الأهالي.