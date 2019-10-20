اللبنانيون يواصلون التظاهر ضد الحكومة لليوم الرابع على التوالى

توافد آلاف اللبنانيين على ساحة «رياض الصلح» وسط بيروت، اليوم، فى اليوم الرابع للاحتجاجات التى يشهدها لبنان، بسبب تردى الأوضاع المعيشية، منذ مساء الخميس الماضى، وأشارت وكالات الأنباء إلى توقعات بارتفاع عدد المتظاهرين فى العاصمة والمدن اللبنانية الأخرى، تزامناً مع عطلة نهاية الأسبوع.

تعزيز الإجراءات الأمنية فى بيروت.. ومهلة "الحريرى" تنتهى غدًا

وعززت القوى الأمنية الشريط الشائك الذى رفعته فى اتجاه مقر الحكومة، وأعلنت هيئة الصليب الأحمر اللبنانى تخصيص 160 سيارة إسعاف مع تصاعد الاحتجاجات، وأمهل رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى، الشركاء السياسيين فى لبنان 72 ساعة لتقديم حلول للإصلاح الاقتصادى، والاستجابة للمطالب الشعبية، ومن المقرر أن تنتهى مهلة «الحريرى»، غدًا.

وأعلن رئيس حزب القوات اللبنانية، الدكتور سمير جعجع، استقالة الوزراء الأربعة الذين يمثلون الحزب داخل الحكومة، على ضوء الأزمة السياسية الحادة التى يشهدها لبنان.

"الجميل": الشعب قلب الطاولة على "تجار السياسة"

وقال رئيس حزب «الكتائب» اللبنانى، سامى الجميل، إن الشعب اللبنانى بكل طوائفه يقلب الطاولة على التبعية والتجارة بالسياسة.

وحرص عدد من الفنانين اللبنانيين على المشاركة فى الاحتجاجات، مُطالبين برحيل الحكومة، واصطحب الفنان راغب علامة نجله «خالد»، للمشاركة فى مظاهرة أمس، وقال: «كلّنا شعب واحد.. خلّوا أمل فيكن لتصليح الأخطاء وتوقيف الفساد والهدر بالبلد».

وقالت الفنانة ماجى بوغصن لمتابعيها: «التضامن على السوشيال ميديا ما بقى ينفع.. كلنا ننزل على الأرض.. وأنا الأولة»، فيما قالت الفنانة ريتا حرب إنه «قد طفح الكيل من المسئولين».

وواصلت الفنانة مايا دياب دعواتها للمشاركة، وجمّد عدد من الفنانين اللبنانيين نشاطاتهم، خلال الأيام الجارية، تضامناً مع حالة الحراك الذى يشهده بلدهم، إذ اعتذرت الفنانة نيكول سابا عن إحياء إحدى الحفلات فى مصر، كان مُقرراً لها أمس.