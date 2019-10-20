شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية "التحالف العربي" في اليمن، اليوم، غارات جوية على مواقع وتجمعات مليشيا الحوثي في محافظة حجة، شمال غربي اليمن، وذكر الموقع الرسمى للجيش اليمني "سبتمبر نت" أن الغارات استهدفت مواقع المليشيا الحوثية في مديريتي مسبتأ وحرض، وتجمعات مليشيا الحوثي في قرية الطينة، الواقعة على الشريط الساحلي غرب مديرية عبس، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا ، بالإضافة إلى تدمير آليات تابعة لها.

وكانت قوات الجيش اليمنى، حققت في وقت سابق اليوم، تقدما استراتيجيا شرقي مدينة تعز جنوبي غرب البلاد، عقب موجهات تكبدت خلالها مليشيا الحوثي المتمردة 13 قتيلا وجريحا في صفوفها، وذكر الموقع الرسمى للجيش اليمنى "سبتمبرنت" أن قوات الجيش حررت تبة "الخضر"، المطلة على الطريق الرابط بين مديرتي صالة ودمنة خدير، عقب هجوم مباغت شنته على مواقع تمركز مليشيا الحوثي في التبة ما أسفر عن مصرع ثلاثة من عناصر المليشيا وإصابة 10 آخرين.