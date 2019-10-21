تحل المملكة العربية السعودية كضيف شرف في حفل افتتاح ملتقى القاهرة الدولي الثاني للمسرح التجريبي الجامعي، الذي يقام خلال الفترة ما بين 20 و26 أكتوبر بالجامعة الأمريكية في القاهرة، بمشاركة 14 دولة عربية وأجنبية.

وأشاد الملحق الثقافي بسفارة خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية، الدكتور خالد بن عبدالله النامي، بفعاليات الملتقى ورسالته والإقبال من طلبة الجامعات السعودية المشاركين ضمن فعاليات الملتقى المختلفة، سواءً من خلال العروض المسرحية أو من خلال الورش التدريبية المتخصصة في فنون المسرح، التي تقام ضمن فعاليات الملتقى.

وأشار إلى أنه تم تكريم اثنين من رواد المسرح الجامعي بالمملكة، هما الفنان خالد الحربي، والمؤلف فهد بن ردة الحارثي، لما قدماه من مسيرة حافلة بالفن للمسرح الجامعي.