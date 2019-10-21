كشف المهندس هاني عازر، مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات الهندسية، الفروق التي توجد بين بناء الأنفاق في ألمانيا ومصر.

وقال "عازر"، خلال حواره ببرنامج "مال وأعمال" المذاع عبر شاشة "اكسترا نيوز" الفضائية: "التربة اللي أنا بمر فيها هنا في بورسعيد صعبة لأن كان فيها مية كتير، ولقينا غاز بيطلع مكناش عارفين بيطلع ليه أو ممكن يعمل إيه، حتى أصحاب المكن الألماني عمرهم ما اشتغلوا في تربة زي دي، فكان لازم يغيروا المكن واحنا بنشتغل من غير تعطيل".

وأوضح "عازر"، إن المعدات الألمانية عملت خلال حفر أنفاق السويس على بعد 40 مترًا أسفل سطح الماء، وهو ما يعادل طول بناية مكونة من 10 طوابق أسفل سطح الأرض، مستكملًا، أنه كان يتم نقل المعدات والأشخاص من خلال "المعديات"، حيث كانت مهمة حفر تلك الأنفاق صعبة بشكل كبير.