قال الإعلامي عمرو أديب، إن عناصر حزب الله اللبناني وعناصر حركة أمل الشيعية في لبنان قاموا بالنزول إلى الشوارع اللبنانية بالدراجات النارية رافعين أعلام الحزب والحركة، وكانوا يتوجهون نحو وسط بيروت إلى أماكن المعتصمين والمتظاهرين اللبنانيين، ويبدو أنه كان هناك رغبة في الاحتكاك بالمتظاهرين.

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج " الحكاية"، على شاشة "MBC مصر"، أن هذا الموقف ذكره بـ "موقعة الجمل"، التي حدثت في مصر إبان ثورة 25 يناير، ولكن الجيش اللبناني تصدى لهذه العناصر بكل قوة ومنعهم من الاحتكاك بالمتظاهرين، كما تصدى الجيش اللبناني في كل مداخل الميادين التي يعتصم بها المواطنون هناك حتى لا يتعرض لهم أحد بأذى.

وأوضح الإعلامي أن حزب الله أصدر بيانًا نفى فيه إرساله لعناصره للميادين، رغم أنه لا أحد يستطيع التحرك في شوارع لبنان بعلم حزب الله بدون رغبة الحزب، مضيفًا: "حزب الله عاوز يوصل رسالة أنه هيبقى فيه مشكلة كبيرة لو نزلوا الميادين".