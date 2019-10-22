جيران ضحية علاقة غير شرعية بوالدها: تقدم لها عريس ووالدها رفض فهددته

قال أحد جيران "آ.ع.م " ربة منزل "مطلقة" التي أقدم والدها على قتلها بعد أن عاشرها معاشرة الأزواج مدة 6 أشهر، "طلب عدم ذكر اسمه" إن "الضحية كان متقدم لها عريس وستتزوجه قريبا ولكن المتهم رفض إتمام الزواج، فأخبرت والدها أنها صورته أثناء العلاقة غير الشرعية بينهم وعلى إثر ذلك قتلها، مضيفا أن المتهم سيئ السمعة ويتعاطى المواد المخدرة".

وأضاف خالد درويش من أهالي قرية درنكة في أسيوط، أن العمارات التى وقعت بها الجريمة مساكن السيول أنشأتها الحكومة بداية التسعينات، وأنها مساكن إيواء لمتضرري السيول.

جارت المجني عليها: الضحية طلقها زوجها لسوء سلوكها

وأضافت "ف ل" ربة منزل أن المتهم كان يعيش في بيت العيلة بالقرية وطردوه منذ 5 شهور تقريبا وانتقل لمساكن السيول برفقة أسرته.

وأضافت أن المتهم سلوكه سيئ ويتعاطى مخدرات، وأشارت إلى أن المجنى عليها طلقها زوجها لسوء سلوكها ولديها طفل تركته وهو رضيع عقب ولادته لوالده.

وبدأت الواقعة عندما تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة أسيوط بالعثور على إحدى السيدات مقتولة بمنزلها بمساكن قرية درنكة دائرة المركز.

بالانتقال والفحص تم التقابل مع "ع.م.ع" نجار مسلح ومقيم مساكن درنكة دائرة المركز، وبسؤاله قرر بوفاة نجلته "آ.ع.م" ربة منزل "مطلقة"، وأسفرت خطة البحث عن تورط الأب في الواقعة، وبمناقشته أقر بارتكاب الواقعة وأنه ارتبط بعلاقة جنسية معها قائلا: "أصلها عاملة زي الأجانب"، ثم قرر قتلها بعدما علم بافتضاح أمره.

وباشرت النيابة تحقيقات موسعة في الواقعة، حيث أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة القتيلة لبيان سبب وكيفية الوفاة، واستمعت لأقوال المتهم، وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.