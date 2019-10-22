قال الدكتور عاطف عبد اللطيف، عضو جمعية مستثمري السياحة بجنوب سيناء، إن الأمن والاستقرار اللذان تتمتعان بهما مصر في الفترة الحالية، بشكل عام، وجنوب سيناء بشكل خاص، ساهما في قرار بريطانيا برفع القيود على الرحلات البريطانية إلى شرم الشيخ.

وأضاف "عبد اللطيف"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على شاشة "TeN"، أن هناك تعاونا وثيقا مع الجانب البريطاني حول هذا الأمر، وتم إجراء المراجعات الأمنية في مطارات مصر بالكامل وخاصة مطار شرم الشيخ، موضحًا أن الجانب البريطاني وجد أن هناك أمن وأمان في المطارات، والإجراءات الأمنية في مطار شرم الشيخ وكذلك في المدينة بشكل كامل كانت على أعلى مستوى.

وأشار إلى أن مصر أدخلت أجهزة حديثة جدًا من أجل تفحص كل شيء في المطارات، مؤكدًا أن الإجراءات الأمنية في مطار شرم الشيخ شجعت الجانب البريطاني على اتخاذ هذا القرار.

ولفت إلى أن قطاع السياحة في مصر يستوعب عددًا كبير من العمالة، وهذا ما تبغاه الدولة المصرية وهو توفير فرص عمل للشباب وتحارب من أجل ذلك.

وتابع: "الفترة الجاية هيكون فيه فرص عمل كتير للشباب في السياحة".