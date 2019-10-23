لقيت طالبة مصرعها في الدقهلية، اليوم، إثر سقوطها من أعلى سطح منزلها بقرية "المعصرة" التابعة لمركز بلقاس بعدما انزلقت قدماها أثناء كسح مياه الأمطار من السطح فسقطت على الأرض.

تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير مباحث المديرية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة بلقاس بمصرع فتاة إثر سقوطها من أعلى منزلها بقرية المعصرة.

انتقل ضباط المباحث لمكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع حنين علي محمد حسين، 18 عاما، طالبة بالمرحلة الثانوية، حيث تبين أن الطالبة كانت بأعلى سطح المنزل لكسح مياه الأمطار وانزلقت قدماها بسبب المطر ولقيت مصرعها على الفور.

وجرى نقل الجثمان لمستشفى بلقاس المركزي، وحُرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة بالواقعة.

وحدث مثل هذه الواقعة، في يناير الماضي، حيث لقيت "آثار. ع"، 16 عاما، طالبة بالصف الثاني الثانوي، مصرعها، بقرية نجير مركز دكرنس بمحافظة الدقهلية، بعدما سقطت من سطح منزلها على الأرض أثناء كسح مياه الأمطار.