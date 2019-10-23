أطلع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أعضاء الحكومة اليوم على نتائج زيارته إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، التي شهدت لقاءات مهمة مع عدد من المسؤولين الأمريكيين.

وقال مدبولي خلال الاجتماع إنّ اللقاءات كانت فرصة لشرح جهود مصر في مختلف القطاعات، وعلى رأسها تجربة الإصلاح الاقتصادي، وشرح موقف مصر من بناء سد النهضة الإثيوبي، لافتا إلى تأكيده للمسؤولين الأمريكيين أنّ مصر لا تقف ضد أي برامج للتنمية تحدث في دول نهر النيل، شريطة أن يتم ذلك دون التأثير على احتياجاتنا من المياه.

وأكد رئيس الوزراء موقف مصر الواضح بضرورة الالتزام بالقوانين الدولية والاتفاقيات، بما يُحافظ على حقوقنا التاريخية، لافتا إلى التصريحات التي صدرت عن صندوق النقد الدولي والتي أشاد فيها مسؤولوه بالإصلاحات الاقتصادية في مصر، فضلا عما صرحت به مديرة صندوق النقد الدولي من أنّ ما حققته مصر في تطبيقها المتميز للإصلاحات الاقتصادية لم يكن مفيدا لمصر فقط، وإنّما مهم أيضا فيما يخص مستقبل عمل الصندوق مع دول أخرى، بعدما باتت مصر نموذجا يسعى الصندوق لأي يحذو حذوه دول العالم التي ترغب في تبني برامج إصلاح اقتصادي.