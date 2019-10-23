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برلماني يتقدم ببيان عاجل لرئيس النواب بعد غرق المحافظات في مياه الأمطار

برلماني يتقدم ببيان عاجل لرئيس النواب بعد غرق المحافظات في مياه الأمطار

رغم الأمطار.. انتظام حركة الملاحة والصيد بـ"البرلس"

رغم الأمطار.. انتظام حركة الملاحة والصيد بـ"البرلس"

طقس الخميس: استمرار فرص سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية على معظم الأنحاء

طقس الخميس: استمرار فرص سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية على معظم الأنحاء

الرئاسة: بوتين أكد حرصه التشاور مع السيسي في أمور الشرق الأوسط

الرئاسة: بوتين أكد حرصه التشاور مع السيسي في أمور الشرق الأوسط

لسوء الأحوال الجوية.. إصابة 9 في حادث تصادم بين سيارتين بالدقهلية

لسوء الأحوال الجوية.. إصابة 9 في حادث تصادم بين سيارتين بالدقهلية

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"مارينا بقت في شيراتون".. شابان يلعبان "بينج بونج" تحت الأمطار والزحمة

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مشهد مأسوي.. "لودر" ينتشل جثة طفلة من مياه الأمطار بعد صعقها بالكهرباء

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