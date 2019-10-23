قال اللواء عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إن محطة هليوبوليس تُعد أحدث محطات الخط الثالث، بعد أن جرى افتتاح مرحلتين من الخط الثالث، وجارِ العمل في المرحلة الثالثة والرابعة، موضحًا أنه كان من المفترض أن يجرى افتتاح محطة هليوبوليس الفترة الماضية، ولكن تم تأجيل افتتاحها للشهر الجاري.

وأضاف "والي"، خلال حواره في برنامج "90 دقيقة"، مع الإعلامية جيهان لبيب، على شاشة "المحور"، أن محطة هليوبوليس هي محطة خاصة جدًا في تصميمها ومكوناتها، وأن مساحتها 10 آلاف متر مسطح، كما أنها تُعد أكبر محطة مترو من حيث المساحة في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط، موضحًا أن المحطة بها تجهيزات خاصة جدًا.

وتابع: "المحطة تطل على 12 شارع ومحور رئيسي، وهذه المحطة محورية في الانتقال، كما أنها تحوي أول مول تحت الأرض، كما يوجد بالمحطة 17 سلم كهربائي، و18 سلم عادي، و78 كاميرا لتأمين الركاب".

وأوضح أن القطارات مكيفة ومجهزة بأحدث وسائل التأمين ضد أي عوامل توثر على سلامة الركاب، لافتًا إلى أن محطة هليوبوليس تكلفت حوالي 1.9 مليار جنيه، وزيادة الأسعار في المحطة غير مؤثرة بشكل كبير على المواطن العادي في حين يقدم له خدمة مرفهة وسرعة وتأمين على أعلى مستوى، "سعر التذاكر لن يغطي 15% من تكاليف التشغيل والصيانة وليس الإنشاء".