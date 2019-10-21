أشاد الإعلامي أحمد موسى، بافتتاح محطة مترو هليوبوليس، مشيرا إلى أنها تقدم للركاب عددا من الخدمات، مثل ماكينات استخراج التذاكر، ومواعيد وصول القطارات.

وأضاف موسى، خلال حلقة اليوم من برنامج "على مسئوليتي" عبر شاشة "صدى البلد": "المترو ده عامل زي اللي في اليابان وموسكو وبرلين، نضيف ومكيف، لازم نحافظ عليه وعلى كل القطارات والعربات".

وأوضح أن هذا الخط ينقل 700 ألف مواطن يوميًا، ويوفر للركاب السلالم الكهربائية وقطارات مكيفة، وإنشاء محطة هليوبوليس تكلف قرابة ملياري جنيه على مساحة 10 آلاف متر مربع، وتضم بجانبها محطات "هارون، ألف مسكن، نادي الشمس"، وهي من أكبر المحطات الموجودة في أفريقيا والشرق الأوسط.

ونوه الإعلامي إلى أن هذه المحطة ستضم مولا تجاريا للمرة الأولى في مصر والشرق الأوسط، حيث ستقدم الخدمات للركاب وسكان المنطقة.