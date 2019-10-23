قال اللواء عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إن الأمطار لم تؤثر على مترو الأنفاق بسبب الاستعدادات التي اتخذوها، وذلك خلال حواره في برنامج "90 دقيقة"، مع الإعلامية جيهان لبيب، على شاشة "المحور".

وأضاف "والي"، أن الهيئة ستبدأ العمل في الخط الرابع من مترو الأنفاق بداية من العام المقبل، موضحا أن التنفيذ سيستغرق 4 سنوات، وهو رقم قياسي جدًا، على حد وصفه، موضحًا أن مترو الأنفاق ينقل في الوقت الحالي 2.5 مليون راكب يوميًا، والدولة لديها استراتيجية لنقل 7 ملايين مواطن في اليوم بحلول 2030.

وتابع: "هذا يعني أن المواطن القاهري سيعتمد بشكل مباشر على القطارات الكهربائية سواء مترو أنفاق أو مونوريل".