تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة أحمد السجيني، اجتماعًا طارئًا، الأربعاء المقبل، لمناقشة أزمة غرق الميادين والشوارع بسبب هطول الأمطار والتي وصلت إلى حد السيول في بعض المناطق الأيام الماضية .

وأكّد النائب أحمد السجيني أنَّ هذا الاجتماع سيحضره عدد من المسؤولين التنفيذين، وخاصة محافظ القاهرة بإعتبارها أكثر المحافظات التي تعرضت للغرق نتيجة هطول الأمطار.

وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، لـ"الوطن"، أنَّ الاجتماع سيكون مشتركًا مع لجنة الإسكان بالبرلمان، وذلك بهدف التعرف على أسباب المشكلة والإجراءات التي جرى اتخاذها فى ظل تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، وكذلك الآليات التي يمكن اتخاذها في المستقبل لتفادي وقوع هذة الأزمات.

وشدد "السجيني" على أنَّه حرص على مدار الساعات الماضية على متابعة الموقف أولًا بأول مع المحافظات التي تعرض مواطنيها لمشكلات بسبب هطول الأمطار.

يُشار إلى أنَّ عدد من نواب البرلمان كانوا تقدموا أمس، ببيانات عاجلة وطلبات إحاطة اتهموا فيها الحكومة بفشلها في إدارة أزمة الأمطار والسيول التي شهدتها مصر الساعات الماضية، وحذروا من تكرار هذه الظاهرة.