أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي عن امتنانه وتقديره للرئيس الروسي بوتين وشعب روسيا ولمدينة سوتشي، على حفاوة الضيافة وحسن التنظيم الذي لمسته الوفود الإفريقية منذ وصولها إلى روسيا.

ووجّه الرئيس خلال كلمته في الجلسة العامة الأولى للقمة الروسية الأفريقية، الشكر لجميع الجهات المنظمة على الإعداد المتميز، وما بذل من جهد لإطلاق النسخة الأولى من قمة أفريقيا روسيا التي يجرى تدشين أعمالها اليوم.

وأضاف السيسي: "إنه لمن دواعي سروري أن أتحدث اليوم في هذا المحفل المهم، وأمام هذا الجمع المتميز على أرض روسيا الاتحادية، أحد أهم الفاعلين على الساحة الدولية وأحد أهم أصدقاء قارتنا الأفريقية".

وتابع الرئيس السيسي أنّ التعاون الأفريقي الروسي قطع أشواطا طويلة منذ منتصف القرن الماضي، الذي شهد تضامن روسيا مع دول القارة في كفاحها الماضي ضد الاستعمار وإسهامها ماديا ولوجستيا ومعنويًا دعما للتحرر الأفريقي في القارة".