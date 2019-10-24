والد ضحية الأمطار بالعاشر: اتصلنا بالنجدة 4 مرات عشان يفصلوا الكهرباء

حكى صادق عبدالمجيد والد الطفلة مروة ضحية الأمطار بمدينة العاشر من رمضان، تفاصيل وفاة ابنته صعقًا بالكهرباء بسبب الأمطار.

وأضاف عبدالمجيد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "MBC مصر"، أن مروة ابنته عادت من الدرس مع زميلتها وأن زميلتها حضرت إليهم مسرعة أخبرتهم أن مروة تعرضت للصعق من عامود الكهرباء.

وتابع: "روحنا نشوف لقينا المية مغطياها وحاولنا نخش إحنا والأهالي نطلعها والأهالي حاشونا عشان المية مكهربة واللي هيدخل لها هيموت".

وتابع: "اتصلنا بالنجدة 4 مرات عشان يفصلوا الكهرباء عن المنطقة دي بالتحديد وفضلت في الميه 4 ساعات واستعنا بلودر وشيلناها بيه، والكهرباء فصلت مع دخول اللودر".

واستطرد: "تخيل حضرتك أنا ووالدتها نص ساعة بنتي في المية ومش عارفين نطلعها، والبوكس جه بعد ما طلعناها ونقلونا بالبوكس ومش انتظرنا الإسعاف وودونا المستشفى وكان قضاء الله نفذ".