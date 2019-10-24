قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنّ روسيا تدعم التوجهات الأفريقية التي تهدف إلى تأمين استقرار القارة، موضحا أنّ روسيا ما زالت عازمة على مواصلة تعزيز التبادل التجاري والاستثماري مع أفريقيا.

وأضاف بوتين خلال كلمته في فعاليات المؤتمر الصحفي لختام منتدى سوتشي، أنّ روسيا وأفريقيا مهتمين بتبادل العلاقات في مختلف المجالات للمنفعة، مشيرًا إلى أنّ روسيا تواصل دعمها للكوادر الوطنية بالقارة الأفريقية.

وتابع الرئيس الروسي أنّ حجم التبادل التجاري بين روسيا وأفريقيا تجاوز 14% خلال العام الماضي، ووصل إلى 20 مليار دولار، ويتم العمل على مضاعفته لـ40 مليار دولار خلال الأعوام المقبلة، فروسيا تتعاون مع الأفارقة في العديد من المجالات، مثل الطاقة الذرية للأغراض السلمية، والمصادر المتجددة للطاقة، والنقل، وتحديث الاتصالات الرقمية.