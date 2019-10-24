أعلن نائب وزير الزراعة الروسي، سيرجي ليفين، اليوم الخميس، أن بلاده ستضاعف في السنوات المقبلة تصدير المنتجات الغذائية إلى البلدان الإفريقية.

وقال ليفين -خلال المنتدى الاقتصادي الروسي الإفريقي- إن إمكانات التجارة المتبادلة بعيدة المنال، فمن المخطط في السنوات المقبلة مضاعفة المعروض من المنتجات الزراعية إلى القارة (الإفريقية)، ومن الناحية النقدية، قد ينمو الرقم بأكثر من 5 مليارات دولار"، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وأكد ليفين، أن روسيا مستعدة لتلبية الاحتياجات الغذائية المتزايدة في إفريقيا، مشيرا إلى إمكانيات روسيا الكبيرة لزيادة تصدير المنتجات الزراعية إلى بلدان القارة.وأشار نائب وزير الزراعة الروسي، إلى أن روسيا تعتبر إفريقيا شريكا موثوقا للتعاون البناء في مجال الزراعة، موضحا أنه منذ عام 2016 زادت الصادرات الروسية إلى بلدان المنطقة بنسبة 73 بالمئة وبنهاية عام 2018 وصلت إلى 4.6 مليار دولار.

وتبين خلال العام الماضي، أن الصادرات الزراعية الروسية بلغت 25.8 مليار دولار، مقارنة بعام 2000 ، إذ ارتفع هذا الرقم بنحو 20 مرة، إذ يهتم المنتجون الروس بتوفير الحبوب والزيوت والدهون ومنتجات اللحوم.واستضافت مدينة سوتشي، أمس واليوم، القمة والمنتدى "الروسي الإفريقي"، في حدث يُعد الأول على مثل هذا المستوى في تاريخ العلاقات الروسية الإفريقية.