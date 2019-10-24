أعلنت وزارة الأوقاف أن الإمام الذي تعرض للطعن بالسكين على يد جاره بمنطقة البدرشين، ليس تابعا للوزارة.

وقال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بالأوقاف، لـ"الوطن" إن المجني عليه يعمل واعظا بالأزهر، واسمه أحمد بدر عبدالعاطي موسى، وتاريخ ميلاده 10 مارس 1976، وهو موجه عام بوعظ الأزهر، وموجود الآن بقصر العيني للعلاج.

وأدان "طايع" ما حدث، وأكد أن الدعاة مصابيح هدى وليس لهم أي عداءات مع أحد، فهم جنود مجندة للصالح العام داخل المجتمع المصري، وأي خلافات مع من حولهم لا يمكن أن تخدم دعوتهم وصورتهم أمام المواطنين، لذا فالوزارة تدين هذا الفعل بكل أشكاله.

وكانت مشادة كلامية قد نشبت بين الواعظ وجاره بسبب خلافات جيرة، شرع خلالها الأخير بقتل الواعظ مستخدما سلاح أبيض بمنطقة البدرشين، أمس الأربعاء.