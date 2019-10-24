قال الدكتور عبدالمقصود محمد، استشاري أورام المسالك البولية بمعهد الأورام، إنه يتم استقبال أكثر من 1000 حالة مناظير مثانة خلال العام.

وكشف عبدالمقصود، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أنه لا يوجد قوائم انتظار، مشيرا إلى أن متوسط التردد على العيادة العلاجية نحو 13 مريضا.

وأضاف استشاري أورام المسالك البولية بمعهد الأورام، أن معدلات الإصابة بأورام المثانة في مصر أعلى من المعدلات العالمية، "تعتبر أكثر ثالث سرطان منتشر في مصر بعد سرطان الثدي والكبد، وهذا الرقم بالنسبة لباقي العالم تأخر إلى السابع أو الثامن عالميا".

وتابع أن المعهد يعالج المرضى ويجري لهم العمليات الجراحية مجانا دون تكلفتهم جنيها واحدا.