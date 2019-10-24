قال الدكتور حاتم أبو القاسم، عميد المعهد القومي للأورام، إن المبنى الجنوبي الملحق بالمعهد الذي سيسلم، نهاية العام المقبل، سيوفر 220 سريرا جديدا.

وأضاف أبو القاسم، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن المبني الجنوبي سيستقبل 170 مريضا جديدا لتلقي العلاج الكيماوي.

وأوضح أن مدة قوائم الانتظار تتراوح بين أسبوعين وشهر، ومع دخول المبنى الجنوبي للخدمة ستقل مدة الانتظار.

وأشار عميد المعهد القومي للأورام، إلى أن انتظار المريض لمدة أسبوعين لن يؤثر على حالته الصحية، موضحا أن هذه المدة هي الدورة العلاجية الطبيعية بالمعهد.