رئيس "الأشعة بمعهد الأورام": نحتاج جهازي رنين مغناطيسي لاحتواء الضغط

قال الدكتور أحمد شكري، رئيس قسم الأشعة التشخيصية والتداخلية بعهد الأورام، إن المعهد يمتلك أحدث الأجهزة في العالم.

وأضاف شكري، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن المعهد يجري الفحوصات بالمجان، لافتا أن المعهد يوفر 75% من الخدمة الطبية للأشعة بالمجان، والنسبة الباقية يأمنها التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة.

وتابع رئيس قسم الأشعة التشخيصية والتداخلية، أن سعر الأشعة المقطعية يتراوح ما بين 300 و600 جنيه والرنين المغناطيسي من 600 إلى 1200 جنيه، خارج المعهد إلا أن المعهد يقدمها بالمجان.

واستطرد أن المعهد به جهاز رنين مغناطيسي واحد ما يسبب تكدسا بقوائم الانتظار الخاصة بالجهاز، مشيرا إلى أن المعهد يحتاج إلى جهازين آخرين، "محتاجين جهازين ومكان يتحطوا فيه لأن سعة المعهد غير كافية في الوقت الحالي لأجهزة جديدة".