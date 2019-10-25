تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" فيديوهات لغرق مول العرب بمدينة 6 أكتوبر بسبب مياه الأمطار الغزيرة، وكذلك أحد أفرع شركات الاتصالات الموجودة بالمول.

وتسببت غزارة المياه في إغراق الأجزاء السفلية من المول وإحداث ثقوب في المظلات المتواجدة بساحة المول.

وتشهد محافظات مصر منذ أمس الأول حالة من التقلبات الجوية يصاحبها هطول الأمطار نتج عنها تعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات بحسب بيان مجلس الوزراء، وعدد من الوفيات في المحافظات منها القاهرة وكفر الشيخ والغربية، تكدس مروري في عدد من الطرق، انقطاع الكهرباء مناطق محافظة القاهرة والاستعانة بمولدات.

وناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين بعدم الخروج غدا الجمعة "بقدر الإمكان إلا فى حالة الضرورة القصوى"، للمتواجدين بمحافظات السواحل الشمالية والدلتا ومدن القناة وشمال ووسط سيناء، حرصا على سلامة المواطنين ومنعا للتكدسات المرورية وأيضا مساعدة الجهات المعنية فى إزالة الكميات المتراكمة من المياه بعد سقوط الأمطار.

وقال محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، أن الـ48 ساعة المقبلة ستشهد هطول أمطار غزيرة ورعدية، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تتراجع حدة موجة الأمطار الرعدية ابتداء من السبت المقبل، كما أنه من المتوقع أن تتحسن حالة الطقس بداية من الأحد المقبل، لتعود إلى المعدلات الطبيعية لدرجات الحرارة.