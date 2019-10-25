أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن وزير التنمية المحلية يتلقى تقارير من غرفة عمليات الوزارة، على مدار الساعة عن الوضع في مختلف المحافظات، كما أجرى عدة اتصالات مع محافظي المحافظات الساحلية، الدلتا، إقليم القناة، شمال وجنوب سيناء لمراجعة الإجراءات التي اتخذتها لمواجهة الأمطار.

وأوضح "قاسم"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي أحمد الشاعر مقدم برنامج "صوت الناس"، الذي يعرض عبر عبر شاشة "المحور"، أن غرفة العمليات أصدرت اليوم تقريرين في الساعتين الثانية والرابعة عن الوضع على مستوى محافظات الجمهورية: "المحافظين لغاية الساعة 4 الفجر كانوا في الشوارع".

وأضاف، أن شركة نهضة مصر وشركتي مياه الشرب والصرف الصحي والمنطقة الشمالية والقوات البحرية انتشرت في جميع مناطق وأحياء محافظة الأسكندرية، للتعامل مع الأمطار، كما جرى إصلاح محطة الصرف بمنطقة قلعة قايتباي، حتى تعمل بكفاءة.

وأشار إلى أن محافظ الإسكندرية قرر تعليق الدراسة في المدارس غدا، السبت، حرصا على سلامة الطلاب، لمراجعة الحالة الإنشائية للمدارس.