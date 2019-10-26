قالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إن المحافظة شهدت سقوط أمطار بداية من صباح اليوم.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" على شاشة "mbc مصر"، أنه تم استيعاب مياه الأمطار، مشيرة إلى استعداد المحافظة لأي جديد.

وتابعت أن كمية المياه مختلفة عن أي سنة، "عملنا إجراءات استباقية، ونزلنا في نبطشيات في المدن والقرى خلال 24 ساعة، كذلك تم توفير عربات شفط وكسح المياه في المدن والقرى".

واستطردت أن هناك بعض القرى بمدينة كفر سعد ومدينة دمياط بها تجمعات مياه كبيرة يتم التعامل معها في الوقت الحالي وشفط المياه.

وأوضحت أن المحافظة مستعدة لسقوط الأمطار غدًا، مشيرة إلى إعطائها عطلة دراسية، كما تعمل بالتعاون مع شركة المياه والصرف الصحي وباستخدام معدات الشركة ومتابعة الأوضاع على مدار اليوم من غرفة عمليات المحافظة.