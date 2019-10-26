"حب يسند عليه قتله".. كواليس وفاة شاب بسبب عامود إنارة في الدقهلية

رحل تاركا خطيبته التي لم يقض معها سوى أسابيع، ووالدته التي كان وحيدها بعد وفاة والده، فارق الحياة مشكلا حلقة جديدة ضمن ضحايا الصعقات الكهربية الناتجة عن الأمطار والتقلبات الجوية في بلده.

لقى الشاب محمود شاهين مصرعه في الدقهلية، إثر تعرضه للصعق الكهربائي من أحد أعمدة الإنارة العامة في قرية "دماص" بمركز ميت غمر، ووصل للمستشفى جثة هامدة، حيث لمس أحد أعمدة الإنارة العامة في الشارع قرب كافتيريا في الشارع أثناء توجهه إلى منزله.

قال محمد سيف، أحد أصدقاء الضحية، لـ"الوطن"، إن شاهين صديقه وجاره منذ سنوات عديدة، وهو الابن الوحيد لوالدته، وتوفى والده منذ بضعة سنوات، وهو معروف في القرية بحسن الخلق وأسلوبه الحسن مع الجميع.

يعمل شاهين مهندسا في إحدى الشركات، وأقام حفل خِطبته منذ ثلاثة أشهر تقريبا، ويبلغ من العمر 25 عاما، "الحادثة حصلت قرب وقت العشا كده.. كانت بالقرب من حي مسجد العزب"، حسب حديث محمد.

"عمود إنارة غير معزول" هو المتهم في حادث مقتل الشاب، إذ تسبب سقوط الأمطار بغزارة على العمود غير المعزول إلى خروج شرر كهربائي منه، ما تسبب في إنهاء حياة سيد أثناء مروره بجانبه، وهناك عدة أعمدة إنارة غيرة معزولة كثيرة بالقرية، وهناك حالة خوف لتكرار الأمساة بين أهالي القرية، وفقا لـ"سيف".