قررت النيابة العامة تشكيل لجنة هندسية لمعاينة حادث موكب عروس الصف، الذي أسفر عن وفاة شابين وإصابة 3 آخرين، إثر إنقلاب سيارة في الزفة على الطريق الإقليمي.

وصرحت النيابة بدفن جثتي المتوفين "يوسف فوزي وسيد رضا" وطلب من الشرطة الاستعلام عن حالة المصابين في مستشفي قصر العيني تمهيدا لسماع أقوالهم في الحادث عقب تماثلهم للشفاء .

وأفادت تحريات المباحث بوقوع حادث مروري بالطريق الإقليمي في منطقة جبلية واقعة بين محافظتي القاهرة والجيزة، وأوضحت المعاينة أنه في أثناء توجه "زفة" لإحضار عروس من "كوافير" بمنطقة حلوان، اختلت عجلة القيادة بيد السائق، واصطدمت بالرصيف مما أدى إلى انقلابها على جانب الطريق بمنطقة التبين.