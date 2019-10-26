أكد الدكتور وائل خالد، مدير عام البحث العلمي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن مصر تشهد طقسا مختلفا تماما عما شهدته في تاريخها، بسبب التغيرات المناخية، ما دفع الهيئة لتشكيل لجنة لإعادة دراسة ووصف مناخ مصر.

وأوضح، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج "صالة التحرير"، عبر شاشة "صدى البلد"، أن الهيئة دائما ما تتابع الأحوال الجوية، أننا نعيش في فصل الخريف، لكن توصيفه في مصر تغير كثيرا، وتوصيف الصيف تغير أيضا، ونعمل على إعادة توصيف مناخ مصر على حسب الأحداث الحالية والمستقبلية المتوقع حدوثها".

وأشار إلى التقارير والتحذيرات الجوية، تصدر من خلال المتحدث الرسمي، مضيفا "ندرس ما إذا كانت تغيرات مناخية تحدث في مصر، والتي يمر بها العالم كله، ومصر جزء منه".