قال مصدر أمني إنّ أشرف راجح والد المتهم محمد أشرف راجح، المتهم الرئيسي في قضية مقتل "شهيد الشهامة"، وصل قبل قليل إلى مقر المحكمة، لحضور ثاني جلسات محاكمة نجله و3 آخرين في القضية.

وكان المستشار حمادة الصاوي النائب العام أحال المتهمين المحاكمة الجنائية العاجلة، بتهمة قتل المجني عليه محمود البنا عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

وبدأت أولى جلسات المحاكمة الأحد الماضي، بعد مرور 11 يومًا على مقتل الطالب محمود البنا "شهيد الشهامة"، والتي شهدت وتيرة سريعة من الأحداث بدأت بـ"ستوري" على فيس بوك وتحولت إلى قضية رأي عام.