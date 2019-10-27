قال سامح عيد، الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، إنه من الضروري توعية المسلمين حول العالم بأن مشروع "الخلافة" كان زمنيا ولحظيا ارتبط بعصر النبوة، وانتهى حينما بدأ عصر الدول والتوافقات التجارية والاقتصادية فيما بينهما.

وأضاف "عيد" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "اليوم"، والذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على فضائية "DMC"، أن الولايات المتحدة لم تنسق مسبقا مع تركيا قبل استهداف قائد تنظيم داعش الإرهابي أبوبكر البغدادي خشية من تسريبها العملية ويغير مكانه، كما لم يجرى الإفصاح عن العملية داخل دوائر عدة بأمريكا، وكانت محصورة على الرئيس الأمريكي والأمن القومي وبعض القوات الخاصة.

وأكد الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، أن تركيا متهمة بدعم "داعش" بشكل صريح وفق تقارير استقصائية أمريكية وأوروبية أعلنت تسهيلها عبور مقاتلي التنظيم عبر أراضيها، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة كانت تساعد التنظيم الإرهابي في البداية لتحقيق رغبات سياسية معينة خاصة بها.