استنكر الإعلامي عمرو أديب، الجدل المثار، حول قضية مقتل الشاب محمود البنا المعروف إعلاميًا بـ"شهيد الشهامة".

وقال خلال حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر": "قبل القضية بمدة تعرضت فتاة للاغتصاب، لكن أحدًا لم يتحرك أو يتحدث عنها، فلماذا التركيز على قضية شهيد الشهامة".

كما تعجب أديب، من التجمهر في مكان انعقاد الجلسة الثانية للمحاكمة: "إيه اللي بيجرى؟ الناس دي رايحة تعمل ايه؟ هو القاضي هيخاف؟ إحنا هنستناه على الناصية؟"، مشيرًا إلى أنه يجرى تأجيل هذا النوع من القضايا لمدة عام، حتى لا يتعرض لأي ضغط.

وتابع: "لو القضاء بالضغط يبقى نقفلها ونروح، أنا أول واحد هسيب البلد وأمشي، أتمنى ألا نضغط على القاضي"، مستكملا: "أرجوكم لا تظاهر ولا هاشتاجات، ثقة في ربنا والقاضي، ولو في مشكلة محامي الأسرة هيكلمنا".