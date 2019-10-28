أجلت محكمة جنايات الطفل، ثاني جلسات محاكمة المتهم محمد راجح و3 آخرين بتهمة قتل المجني عليه محمود البنا المعروف إعلاميا بـ"شهيد الشهامة"، لجلسة الأحد 17 نوفمبر المقبل، لسماع المرافعات.

مصطفي محروس الباجس محامي شهيد الشهامة، قال إن جلسة المحاكمة اليوم، استمرت مدة ما يقرب من 7 ساعات، استمعت خلالها المحكمة لشهادة ضباط المباحث والتحريات لإدلاء بأقوالهم حول عملية الضبط والتحريات، بالإضافة إلى أن المحكمة عرضت فيديوهات الاعتداء مرة أخرى.

وأضاف الباجس لـ"الوطن"، أن المحكمة لم تطلب البنت التي كانت أساس الواقعة، ومن المحتمل أن تطلب شهادتها في جلسات أخرى، مشيرا إلى أنه لا يفكر في الوقت الحالي طلب شهادتها لأنها لن تساعد في صدور حكم الإعدام ضد راجح وهو ما يسعى إلية.

وتابع محامي شهيد الشهامة أن "راجح" سينال حكما بالسجن 15 عاما، لأن راجح المتهم الرئيسي في القضية أقل من 18 عاما، كما أن الجريمة يتوافر بها عنصر سبق الإصرار والترصد، وكافة فيديوهات ارتكاب الواقعة التي تثبت ارتكابه الجريمة.

وتنص المادة 111 من قانون الطفل على أنه لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذي لم يجاوز سنه الثامنة عشرة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة، موضحا أن الجريمة يتوافر بها عنصر سبق الإصرار والترصد لذلك أقصي حكم له السجن 15 عاما.