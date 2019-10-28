أجَّلت محكمة جنايات الطفل، المنعقدة بمحكمة شبين الكوم في المنوفية، برئاسة المستشار باهر حسن، وعضوية المستشارين محمد جمعة، وعماد شوكت، نظر ثاني جلسات محاكمة المتهم محمد راجح و3 آخرين في اتهامهم بقتل المجني عليه محمود البنا، المعروف إعلاميا بـ"شهيد الشهامة"- والتي نعقدت أمس- إلى جلسة الأحد 17 نوفمبر، لسماع المرافعات.

وترصد "الوطن" ابرز 5 مشاهد في ثاني جلسات محاكمة راجح، المتهم بقتل شهيد الشهامة، فيما يلي:

محافظ ومدير أمن المنوفية يتفقدان إجراءات تأمين المحكمة

فرضت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية، إجراءات أمنية مشددة مكثفة بمحيط محكمة شبين الكوم، قبيل بدء ثاني جلسات محاكمة قتلة محمود البنا.

اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، يرافقه اللواء محمد ناجي أباظة مدير الأمن، تفقدا إجراءات التأمين حول مقر محكمة شبين الكوم، تزامنا مع محاكمة المتهمين، حيث مرَّا على الأكمنة الثابتة بمحيط المحكمة، ووضع الحواجز الأمنية، بافضافة إلى المحكمة من الداخل.

أسرتا البنا وراجح وجها لوجه في المحكمة

أكدت مصادر لـ "الوطن"، أن محمد البنا والد المجني عليه محمود البنا، وأشرف راجح والد المتهم الرئيسي محمد راجح، حضرا الجلسة، إلى جانب المحامين لكل من المجني عليه والمتهمين في القضية.

إعلان السن الحقيقي للمتهم راجح

أعلنت محكمة جنايات الطفل، سِنّ محمد أشرف راجح، المتهم الرئيسي في القضية، وقال رئيسها إنه ثبت للمحكمة أن المتهم راجح يبلغ من العمر "17 سنة و11 شهرا و6 أيام".

ويأتي الإعلان من قبل المحكمة، عن السن الحقيقي، بعد حصول محاميي المجني عليه محمود البنا، على التصاريح اللازمة من قبل المحكمة، للتحقق من السن الحقيقي للمتهم الرئيسي محمد أشرف راجح، من السجل المدني، وعدد من الجهات التنفيذية الأخرى بالمنوفية.

سماع الشهود في واقعة قتل محمود البنا

استمعت المحكمة، لشهادة الشهود حول الواقعة، بعدما أثبتت حضورهم، وفق أمر استدعاء لسماع أقوالهم حول القضية، حيث أكدوا خلال الجلسة أن المتهمين تربصوا للمجني عليه، وقاموا بطعنه طعنات متفرقة بالجسد.

وأدلى المقدم محمد داود مفتش مباحث تلا، والرائد أحمد الشافعي رئيس مباحث تلا، بشهادتيهما، أمام المحكمة، والتي شملت التحريات التي أجرياها وأشرفا عليها، حتى إلقاء القبض على المتهمين.

كما شاهدت هيئة المحكمة، فيديوهات مفرغة من كاميرتي مراقبة مثبتتين في الشارع الذي شهد حادثة مقتل المجني عليه محمود البنا، وذلك بعد انتهائها من سماع شهود الإثبات في القضية.

مواجهة الطب الشرعي بمحامي المتهمين بقتل شهيد الشهامة

واجهت المحكمة، الطبيب الشرعي القائم بأعمال تشريح جثمان المجني عليه محمود البنا، ومحاميي المتهمين الأربعة، حيث قال الأول، إن إصابة المجني بطعنة في الفخذ الأيسر، وما صاحبها من نزيف، كانت السبب الرئيسي في وفاته.

وأكد الطبيب الشرعي، صحة التقرير الخاص بأعمال التشريح الذي أجراه للمجنيب عليه، وذلك بعد أن أشار محامي أحد المتهمين الأربعة، أن التقرير الصادر عن مستشفى تلا المركزي بشأن وفاة محمود البنا، لم يثبت أن المجني عليه لديه جرح في البطن، وهو ما يخالف تقرير الطب الشرعي، حيث أكد الطبيب صحة جميع المعلومات الموجودة في تقريره.