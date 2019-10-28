يعتبر يوم أمس أحد، يوما أسودا على تنظيم داعش الإرهابي، بعدما نال أكثر من حدث من استقرار التنظيم الإرهابي، وهز قوته، وخاصة بعد مقتل زعيم التنظيم القيادي الإرهابي أبو بكر البغدادي.

مقتل أبو بكر البغدادي

مساء امس، أكد مصدر في وزارة الدفاع الأمريكية مقتل أبو بكر البغدادي في غارة أمريكية على مقر إقامته، وأوضح المصدر أن 8 مروحيات أمريكية استهدفت مقر البغدادي في إدلب شمال غرب سوريا أسفرت العملية عن مقتل مرافقه و8 أشخاص آخرين استغرقت عملية استهداف البغدادي ساعة و30 دقيقة.

وفاة البغدادي جاءت بعدما حاصرته القوات الأمريكية داخل أحد الأنفاق، فما كان منه إلا أن فجر نفسه و3 من أبنائه بحزام ناسف، قبل أن يسقط سقف النفق عليه واتباعه، في وفاة وصفها الكثيرون بالخسيسة.

مقتل المتحدث باسم "داعش" في غارة جديدة

صعوبة اليوم لم تنتهِ لدى "داعش" عند ذلك الحد، فبعد قليل من إعلان وفاة البغدادي، أعلنت قوات "سوريا الديموقراطية"، المعروفة اختصارا باسم "قسد"، مقتل أبو حسن المهاجر، المتحدث باسم تنظيم "داعش" الإرهابي، في غارة جديدة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".

مقتل المتحدث الرسمي عقب الإعلان عن مقتل الإرهابي، أربك صفوف الدواعش كثيرًا وعبث يأوراقهم، قبل أن يتلقوا ضربة أخرى في يوم صعب بالنسبة لهم، وسعيد على كل محبي السلام في العالم.

مقتل 3 من تنظيم داعش في العراق

استكمالًا ليومهم الصعب الذي ذاقوا فيه مرارة ما يفعلونه من أعمال وحشية، قال إعلام الحشد، أمس الأحد، إن قوات اللواء الأول فى الحشد الشعبى تمكنت، من صد هجوم كبير لتنظيم "داعش" الإرهابى على حقول نفط خانة شرق محافظة ديالى"، وأضاف، أن تصدى الهجوم أسفر عن قتل 3 عناصر بتنظيم "داعش" الإرهابى كحصيلة أولية، فى بيان له أوردته قناة "السومرية نيوز".