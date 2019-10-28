أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 1038 لسنة 2019، بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بهيئة قناة السويس.

ونص القرار على أن يستبدل بنص المادة (8\1) من اللائحة التنفيذية لنظام المكافأة الخاصة على النحو التالى:

أجر الاشتراك وهو الأجر الأساسي الشهري المقرر للدرجة التي يشغلها العضو في 31\12\2017، طبقا لكادر الجهة مخصوما منه العلاوة الخاصة وعلاوة الغلاء الاستثنائية، ومضافا إليه العلاوة الدورية.

كما أصدرت الهيئة القرار رقم 1093 لسنة 2019 بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين والمعاشات الخاصة بالعاملين في بنك مصر.

ونص القرار على أن يستبدل بنصوص المادة (3\2) من الباب الثاني المتعلق بالاشتراكات وشروط العضوية والمادة(1\أ) وصدر البند (أولا) من المادة (2) من الباب الثالث لمتعلق بالمزايا.

ونشر القرار في "الوقائع المصرية" بتاريخ اليوم 28 أكتوبر 2019.