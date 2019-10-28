أعلنت موانىء البحر الأحمر، اليوم الإثنين، انتظام الحركة الملاحية بموانيها الست بالثلاث محافظات (السويس – البحر الأحمر – جنوب سيناء) والموانىء التخصصية التابعة وعدم تأثرها بالتغيرات المناخية بالبلاد مع رفع درجة الاستعداد باتخاذ كافة التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانىء والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية، لسلامة الملاحة البحرية وتفعيل غرف العمليات بالموانىء لمواجهة المخاطر المحتملة حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.

وتشهد موانىء البحر الأحمر، اليوم، تداول 503 شاحنة بضائع و105 سيارة حيث يستعد ميناء سفاجا، اليوم، لاستقبال السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 120 شاحنة و16 سيارة بينما تغادر العبارة امانة وعلى متنها 21 سيارة فيما استقبل الميناء بالأمس العبارة القاهرة وعلى متنها 6 شاحنات و7 سيارات وغادرت ثلاث سفن وهى القاهرة، الحرية2، بوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 141 شاحنة و51 سيارة.

كما يشهد ميناء نويبع استقبال السفينتين ايلة وبريدج وعلى متنهم 22 شاحنة و10 سيارات بينما تغادر السفينة سينا وعلى متنها 43 شاحنة فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة سينا وعلى متنها 17 شاحنة وغادرت ثلاث سفن وهى ايلة، بريدج، سينا وعلى متنهم 98 شاحنة.