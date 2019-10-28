قال أحمد عبد العظيم، رئيس مدينة طور سيناء، إنه جاري العمل بالمرحلة الأخيرة لإنشاء مقابر جديدة وتقع علي بعد 5 كيلو من مدينة الطور اتجاه مدينة شرم بتكلفة إجمالية تصل إلى 15 مليون جنيه .

وأوضح أن الهدف من إقامة هذه المقابر الجديدة هو نقل المقابر القديمة التي توجد في وسط المدينة بجوار مساكن حي اللوكس مباشرة .

وأضاف أن المقابر الجديدة للمسلمين والمسيحيين علي مساحة تتعدى 150 ألف متر مربع وتضم أيضا مسجدا وبوابات للدخول والخروج .جاء ذلك اليوم خلال تفقد رئيس المدينة الأعمال الجارية بالمرحلة الأخيرة لإنشاء المقابر .