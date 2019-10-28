قالت الفنانة دُنيا سمير غانم، إن شقيقتها الفنانة إيمي سمير غانم في الأعمال الكوميدية أفضل منها بكثير، مضيفة: "دمها أخف مني بمراحل، أنا بحب إيمي في اللقاءات التلفزيونية، عشان كده أنا جاية النهاردة عشان اتفرج عليها بس ومتكلمش"، وذلك خلال حوارهما في برنامج "صاحبة السعادة"، الذي يُعرض على شاشة "dmc"، مع الإعلامية إسعاد يونس.

وأضافت "غانم"، أنها تفاجئت مرة واحدة أن عليها مسؤوليات كثيرة هي وشقيقتها إيمي، كما أنها تأخذ الأعمال الفنية بشكل صارم للغاية، مضيفة: "باجي على نفسي زيادة عن اللزوم، وده بييجي على أعصابي، وده عكس إيمي هي مجتهدة في شغلها وكل حاجة بس بتشيل مسؤوليات الحياة بشكل أوفر".

وتابعت: "ممكن أعباء الحياة عند إيمي تؤثر شوية على شغلها، بس إحنا الإثنين مجتهدين في كل حاجة بس كل واحد وطريقته".